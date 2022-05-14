إسلام آباد 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتقديم القيادات المدنية والعسكرية الباكستانية التعازي في وفاته.واهتمت بمساعي الحكومة الباكستانية لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، من خلال بدء سلسلة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم اقتصادي.ونشرت نتائج التحقيقات التي أجرتها الشرطة الباكستانية حول التفجير الذي وقع الليلة قبل الماضية في سوق بمدينة كراتشي، والتي توضح أنه نجم عن عبوة ناسفة زرعها شخص مشبوه في دراجة هوائية، وكان هدفها سيارة لقوات خفر السواحل.وأخبرت عن إعادة فرض السلطات الباكستانية الإجراءات الاحترازية في المطارات لمراقبة المسافرين القادمين من الدول التي تزداد فيها حالات الإصابة بالفيروس ومتحوراته الجديدة.ورصدت صحف إسلام آباد في الشأن الإقليمي والدولي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعيين سريلانكا رئيساً جديداً للحكومة للسيطرة على التحديات الاقتصادية، وإعلان كوريا الشمالية عن وفاة ستة أشخاص بفيروس كورونا.// انتهى //10:38ت م0016