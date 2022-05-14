القاهرة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، نعي الرئيس المصري عبد الفتاح, صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعلان مصر حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيـام.واهتمت بالمباحثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.وسلطت صحف السبت الضوء على الاجتماع الذي عقده وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود زيادة إنتاج الثروة البترولية والغاز الطبيعي للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية.وعرجت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة ١٣ فلسطينيًا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وادي برقين ومنطقة الهدف وحارة التركمان ومخيم جنين في الضفة الغربية.ولفتت صحف القاهرة النظر إلى المباحثات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتناولت الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، إضافة إلـى آخـر التطورات الإقليمية الـدولـيـة.// انتهى //10:39ت م0017