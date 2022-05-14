الخرطوم 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالسودان (أوتشا) أن الوضع الأمني تحسّن في (كرينك) بولاية غرب دارفور غربي السودان، عقب انتشار القوات الأمنية، مشيرًا إلى أنّ هذه القوات ستبقى لحماية الموسم الزراعي.وعرجت على نعي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، المغفور له -بإذن الله-، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي وافته المنية أمس.وأخبرت عن مشاركة السودان في المؤتمر الوزاري لدول الإيقاد لمجابهة الكوارث والجفاف الذي بدأ أعماله أمس، في نيروبي بمشاركة كافة الدول الأعضاء.ونقلت صحف السودان عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة قوله :" إن الهجوم الذي تتعرض له مدينة جنين ومخيمها والذي أدى إلى إصابة واعتقال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، يأتي استمرارا للحرب الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا ومقدساته".// انتهى //11:40ت م0018