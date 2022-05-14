تونس 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم توقيع تونس ومصر على 12 مذكرة تفاهم في عدد من المجالات منها التعاون الدولي والزراعي وذلك على هامش انعقاد اللجنة العليا المشتركة في العاصمةالتونسية.كما كتبت عن زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت إلى تونس وهي ثاني زيارة لمسؤول الرفيع المستوى من الإدارة الأمريكية في أقل من شهرين, مشيرة إلى أن المسؤولة الأمريكية ستلتقي خلال تواجدها بتونس بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني لبحث عدد من القضايا.وتحدثت صحف السبت في الشأن المغاربي عن تأكيد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي أن بلاده تعمل على تشجيع الوصول إلى حل مرض للأزمة القائمة في ليبيا وتدعم كل وساطة دبلوماسية لمحاولة جلب الاستقرار إلى البلاد دون العداء لأي من الجانبين .ولفتت صحف تونس في الشأن الدولي إلى إعلان وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.// انتهى //11:40ت م0019