الطائف 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسدخلت جامعة الطائف تصنيف RUR العالمي للجامعات، حيث يتضمن التصنيف أفضل 4% من الجامعات العالمية، وجاءت الجامعة في المرتبة الرابعة محلياً، يأتي هذا الإنجاز تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمستهدف الجامعة برفع تصنيفها العالمي.وأكد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري أن تحقيق الجامعة هذا المنجز على مستوى الجامعات العالميَّة يعزز من مكانة جامعة الطائف عالميًا ومحليًا، ويبرهن ما وصلت إليه من تقدّم في مختلف مجالات المعرفة الأمر الذي يضاعف المسؤوليات لمواصلة التميّز وتحقيق النجاحات وإحداث نقلة نوعية تُعزز مكانة الجامعة محلياً وعالمياً.وأوضح أن الجامعة عازمة على المضي قُدماً في التطوير المستمر بما يُحققُ مُستهدفات رؤية 2030 الرامية لرفع درجة تنافسية الجامعات السعودية على الساحة العالمية، وفي الوقت نفسه الوصول لتعليم مُزدهر ومجتمع حيوي يُسهم في بناء وطنٍ مُتقدم ورائد في مختلف المجالات.وتصنيف "RUR" هو نظام عالمي لتصنيف الجامعات، بقياس أداء 1100 جامعة عالمية رائدة من 82 دولة، من خلال 20 مؤشراً فريداً و 4 مجالات رئيسة للأنشطة الجامعية مثل: التدريس والبحث العلمي، والتنوع الدولي، والاستدامة المالية، وتعد هذه المرة الأولى لدخول الجامعة لهذا التصنيف منذ نشأتها، ويضاف هذا التصنيف إلى مجموعة التصنيفات العالمية الأخرى التي حصلت عليها جامعة الطائف خلال العام الماضي.// انتهى //11:53ت م0020