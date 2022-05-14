القاهرة ١٣ شوال 1443 هـ الموافق ١٤ مايو 2022 م واسخسرت البورصة المصرية 15 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 700.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%.وتراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 3.34% مسجلاً 10678.98 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 2.19% ليصل إلى 1832.91 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر "إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً الذي فقد 2.28% من قيمته، ليغلق عند مستوى 2786.09 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية 14.9 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 1.731 مليار ورقة مُنَفّذة على 186 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.// انتهى //14:44ت م0031