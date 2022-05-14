الرياض 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسيستأنف مجلس الشورى الأسبوع القادم -عبر الاتصال المرئي- عقد أعمال جلساته العادية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة بمناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل تقارير سنوية لعددٍ من الجهات الحكومية، ووجهات نظر تقدمها لجان المجلس المتخصصة تجاه جهاتٍ أخرى، كما ينظر المجلس في عددٍ من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.ويستهل المجلس يوم الاثنين القادم أعمال جلسته العادية الثالثة والثلاثين بمناقشة تقريرٍ تقدمه لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1442/1443هـ.كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام المعاملات المدنية، وتقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1442/1443هـ ، وتقريرًا من ذات اللجنة بشأن طلب وزارة البيئة والمياه والزراعة الانضمام إلى اتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442/1443هـ.وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الرابعة والثلاثين، التي تعقد الثلاثاء المقبل تستعرض لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها، أمام المجلس بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1440/1441هـ، للتصويت على ما ورد فيها من توصيات.ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1442/1443هـ، وتقريرًا آخر تقدمه لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1442/1443هـ.وتقدم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تقريرها بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تستعرض اللجنة ذاتها تقريراً بشأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوغندا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية أوغندا.وفيما يتعلق بجلسة المجلس العادية الخامسة والثلاثين، التي تُعقد الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1442/1443هـ.كما يستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للعامين الماليين1440/1441هـ، 1441/1442هـ، كما يناقش أيضًا تقريراً لذات اللجنة، تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام 1442/1443هـ.وخلال الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442/1443هـ، وتقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1442/1443هـ.ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة، تقريرًا من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مشروع اتفاق تعاون بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية في المجال الرياضي .// انتهى //14:54ت م0034