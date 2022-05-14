مقديشو 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسأعلنت السلطات الصومالية اليوم فرض حظر التجوال ابتداء من الليلة حتى صباح يوم الإثنين القادم وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية بساعات.وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية في مؤتمر صحفي إنه سيتم إغلاق جميع شوارع العاصمة ابتداء من الثالثة مساء من يوم السبت ولغاية الثانية عشر بعد ظهر الإثنين القادم.وكانت اللجنة المشتركة المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 مايو الجاري، وذلك بعد تأجيل موعدها لعدة مرات.وكان 39 مرشحاً رئاسياً قد ألقوا خطابات برامجهم السياسية أمام نواب مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي هذا الأسبوع حيث تناولوا فيها أهدافهم السياسية.// انتهى //15:12ت م0039