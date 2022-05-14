اقتصادي / محافظ البنك المركزي الليبي يلتقي بالسفير الأمريكي لدى ليبيا
السبت 1443/10/13 هـ الموافق 2022/05/14 م واس
طرابلس 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واس
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تونس بالسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند لبحث عدد من الملفات.
وقالت السفارة الأمريكية: إن اللقاء أكد على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام، التي من شأنها تعزيز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بهدف منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم.
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15:19ت م
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