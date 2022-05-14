طرابلس 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسالتقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تونس بالسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند لبحث عدد من الملفات.وقالت السفارة الأمريكية: إن اللقاء أكد على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام، التي من شأنها تعزيز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بهدف منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم.// انتهى //15:19ت م0040