الرياض 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسكرمت مايكروسوفت العربية الفرق السعودية الفائزة في مؤتمر تبادل الخبرات العالمي لمايكروسوفت لعام 2022، وذلك على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ICEE 2022 الذي أقيم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في المدة من 8 إلى 11 مايو.ويأتي التكريم في إطار اهتمام مايكرسوفت العربية بتشجيع الكفاءات والكوادر المتميزة في قطاع التعليم، حيث تُولي الشركةُ القطاعَ أهمية كبرى.وكرم نائب الرئيس للقطاع العام في مايكروسوفت العربية تركي باضريس الفائزين، حيث حقق خبراء مايكروسوفت للتعلم الإبداعي من السعودية المركز الأول دوليًا في محور مقاومة التغيُّر المناخي لمشروع "نحو بيئة ذكية ومستدامة"، حيث يتطرق المشروع للهدف الثالث عشر للعمل المناخي أحد أهداف التنمية المستدامة لما له الدور الريادي في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة.كما ضم المشروع عددا من الكوادر التعليمية وهي: "ميمونة عواجي وجواهر المنيع من إدارة تعليم الرياض، ومحمد المحمادي وماجد الجهني من تعليم مكة المكرمة"، وحصد مشروع "حاضرنا هو مستقبلنا" من إدارة تعليم جدة المركز الثاني في المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي من خلال القضايا الاجتماعية المحلية والعالمية؛ للوصول لأهداف رؤية 2030 في التنمية المستدامة، كارتفاع درجة الحرارة في مدينة جدة، فيما حققت مدارس موسوعة العلوم من إدارة تعليم الرياض الجائزة الكبرى لمدارس مايكروسوفت على مستوى العالم، في مشروعها الذي بعنوان "هل أصحاب الأطراف الاصطناعية خارقون"؛ لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس أو الفصول العادية مع أقرانهم، وخاصة أولئك الذين لديهم أطراف صناعية، وتزويدهم بالمرافق المناسبة التي ستساعدهم على التحرك بحرية وسهولة، إضافة إلى تعزيز الاحترام والتقدير ورفع الوعي لمساعدتهم على التأقلم مع أقرانهم ووضعهم الجديد.يذكر أن المملكة شاركت في مؤتمر تبادل الخبرات العالمي لمايكروسوفت ضمن اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم ومايكروسوفت العربية، بهدف تبادل الخبرات والحلول التقنية الحديثة وأفضل الممارسات لتطبيقها، مما يؤدي إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية، لتطوير المنظومة التعليمية وتنمية المهارات البشرية.// انتهى //15:20ت م0041