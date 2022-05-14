غزة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي اليوم ، بنيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة.وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع ولاحقت مراكب الصيادين وأجبرتهم على الانسحاب من البحر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".// انتهى //15:21ت م0043