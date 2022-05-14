سياسي / الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة
السبت 1443/10/13 هـ الموافق 2022/05/14 م واس
غزة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واس
هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي اليوم ، بنيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع ولاحقت مراكب الصيادين وأجبرتهم على الانسحاب من البحر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".
// انتهى //
15:21ت م
0043