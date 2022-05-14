جدة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.وقال سمو ولي العهد:" يسرني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن أبعث لسموكم بأخلص التهاني مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، سائلاً المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية في بلدكم الشقيق، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار".// انتهى //15:28ت م0045