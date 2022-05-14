مكة المكرمة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسهنأت رابطة العالم الإسلامي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.وأعرب معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى باسم مجامع وهيئات ومجالس الرابطة عن تمنيات منسوبي الرابطة لسموه بالمزيد من الجُهد والعطاء لخدمة شعبه وأمته، ليواصل النهج الحكيم والسديد لأسلافه الكرام.ودعا معاليه لسموه أن يوفقه الله تعالى ويعينه على هذه المسؤولية ويجعله خير خلف لخير سلف .// انتهى //16:40ت م0050