الدمام 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تحتفل جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل غدًا، بتخريج الدفعة الـ43 من خريجيها البالغ مجموع عددهم 6514، من المتوقع تخرجهم لمراحل الدراسات العليا، والبكالوريوس والدبلوم، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة وأولياء الأمور من الرجال والسيدات، وذلك في الأستاد الرياضي بالمدينة الجامعية .وثمن الدكتور الربيش رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لحفل التخرج، مبيناً أنها تأتي امتداداً للرعاية التي تحظى بها الجامعة، ليشارك الطلاب وأهاليهم الفرحة بهذه المناسبة، مقدما التهنئة والتبريكات لجميع الخريجين والخريجات بمناسبة تخرجهم لهذا العام ١٤٤٣ هـ.// انتهى //17:24ت م0051