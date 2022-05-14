عمّان 12 شوال 1443 هـ الموافق 13 مايو 2022 م واسفاز فريق الفيصلي على الجزيرة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب عمّان الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ 6 للدوري الأردني لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند نقطتين في المركز الأخير.وفي المباراة الثانية، فاز فريق الحسين إربد على نظيره الصريح بهدفين دون مقابل، ليرفع الحسين إربد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الصريح عند 6 نقاط في المركز الثامن.// انتهى //17:25ت م0052