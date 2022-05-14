الرباط 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واستأهل فريق الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله مع ضيفه فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي (1-1) في المقابلة التي جرت ليلة أمس بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، برسم إياب نصف نهائي هذه المسابقة.وكان الوداد قد فاز على أتليتكو الأنغولي في مقابلة الذهاب بثلاثة أهداف لواحد في ملعب العاصمة الأنغولية لواندا.// انتهى //17:26ت م0053