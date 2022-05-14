الخرطوم 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسالتقى حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بالخرطوم في اليوم، بوفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالخرطوم .وقال مناوي قي تصريح عقب اللقاء : إنه طالب بضرورة الفصل بين القضايا السياسية والقضايا الإنسانية، وأنه تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والوضع الإنساني في دارفور، لافتًا النظر إلى أن السفراء أكدوا التزامهم بزيادة الدعم الإنساني في ولايات دارفور .وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة الجهود التي تقودها بعثة اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيقاد للحوار بين الأطراف السودانية والوصول إلى التسوية السياسية الشاملة .وأضاف أن الجانبين أكدا ضرورة أن يشمل الحوار جميع الأطراف السودانية ، مشيرين إلى أهمية وجود الاتحاد الأوروربي لإنجاح العملية السياسية التي تجري الآن في إطار جهوده لدعم الثورة والتحول الديمقراطي في البلاد.// انتهى //17:42ت م0054