جدة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه التهنئة إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.وقال معاليه إن سمو الشيخ محمد بن زايد خير خلف لخير سلف، معربا عن ثقته بأنه سيواصل المسيرة لتعزيز مكانة دولة الإمارات، مقدما للشعب الإماراتي بالتهنئة على الثقة التي يوليها لسمو الشيخ محمد بن زايد والتفافه حول قيادته، متمنيا لها الأمن والرخاء .// انتهى //17:47ت م0055