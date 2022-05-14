منفذ الوديعة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسعبرت 204 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 10 أبريل حتى 12 مايو 2022م، تحمل على متنها 36 ألفاً و52 سلة غذائية، و7 آلاف و250 كرتون تمر، و271 طنا و952 كيلو غراماً من المساعدات الطبية، و620 حقيبة إيوائية، متوجهة لمحافظات عدن، الحديدة، مأرب، شبوة، تعز، المهرة، أبين، حضرموت، لحج، سقطرى، الضالع، الجوف، حجة، صعدة.ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //18:01ت م0056