مكة المكرمة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واس‏‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَيْن لنظام البيئة مقيمان من الجنسية اليمنية، لتخزينهما وبيعهما (400) متر مكعب من الفحم المحلي في محافظة جدة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.‏‎وأكدت القوات أن عقوبة تخزين أو بيع الفحم المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //18:14ت م0063