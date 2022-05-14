الرياض 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد علي العليوات، نادي الابتسام بكأس بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد والميداليات الذهبية للموسم الرياضي 2021-2022م، على هامش بطولة النخبة للكبار، فيما تم تتويج نادي الهدى بالميداليات الفضية، وتتويج نادي الروضة بالميداليات البرونزية.واستطاع الابتسام الحصول على المركز الأول في البطولة بعد حصده 39 نقطة من 19 انتصارًا وتعادل وحيد وخسارتين، فيما حل الهدى ثانياً بـ 37 نقطة، وجاء الروضة في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.يشار إلى أن فريقي الابتسام والهدى ضمنا التأهل لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بداية من الموسم الرياضي القادم 2022-2023م.// انتهى //19:01ت م0067