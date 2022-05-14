ماليه 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة لجمهورية المالديف المتضمنة 50 طنا من التمور، حيث سلم المساعدات للجانب المالديفي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف مترك بن عبدالله العجالين، بحضور من الجانب المالديفي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور أحمد زاهر علي، و وزير الدولة للشؤون الإسلامية محمد أنيل ، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة ماليه.وقدم وزير الشؤون الإسلامية الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على هذه الهدية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين ويدعم مسار العلاقات الثنائية المتميزة.وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //19:03ت م0069