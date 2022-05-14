القاهرة ١٣ شوال 1443 هـ الموافق ١٤ مايو 2022 م واسحقق فريق الأهلي المصري لكرة اليد "رجال"، فوزًا مهمًا على حساب فريق نيامي النيجيري، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مدينة نيامي بالنيجر، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد.وتأهل الأهلي المصري بهذه النتيجة إلى الدور نصف النهائي، ليواصل مشواره بهذه البطولة بعد التغلب على فريق "كيركرس" الإثيوبي بنتيجة (48-19) في الجولة الأولى، والفوز على فريق "دون بوسكو" الإيفواري بنتيجة (36-17) في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بالفوز على فريق "فاب" الكاميروني بنتيجة (38-20)، ليحقق العلامة الكاملة.// انتهى //19:03ت م0070