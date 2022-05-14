جازان 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اعتماد تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية التابعة لها ، بدءاً من يوم غد.وبينت الإدارة ، أنه وفق الدوام الصيفي سيكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف الصباحي في تمام الساعة (6:45) صباحاً على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة (7:00) صباحاً.// انتهى //19:12ت م0072