عام / بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدراس التعليم بجازان غداً
السبت 1443/10/13 هـ الموافق 2022/05/14 م واس
جازان 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واس
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اعتماد تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية التابعة لها ، بدءاً من يوم غد.
وبينت الإدارة ، أنه وفق الدوام الصيفي سيكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف الصباحي في تمام الساعة (6:45) صباحاً على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة (7:00) صباحاً.
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19:12ت م
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