الرياض 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسرفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية للموسم الرياضي الحالي، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على حضوره وتشريفه هذا الحدث الرياضي الكبير.وقال رئيس الاتحاد السعودي: "رعاية خادم الحرمين الشريفين وتشريف سمو ولي العهد تأتي امتدادًا للاهتمام غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص"، وأضاف قائلا: "الكرة السعودية وما شهدته من إنجازات كبيرة خلال المدة الماضية لم تكن لتصل إلى تلك المكانة لولا توفيق الله أولًا ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة"، مشيدًا بالاهتمام والجهد الكبيرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الذي سخّر كل الإمكانيات من أجل رفع اسم المملكة في المحافل الرياضية العالمية والإقليمية.وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تمنياته بالتوفيق لطرفي المباراة النهائية فريقي الهلال والفيحاء، وتقديم صورة مشرفة للكرة السعودية عبر مباراة تسودها الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.// انتهى //19:28ت م0073