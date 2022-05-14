القاهرة ١٣ شوال 1443 هـ الموافق ١٤ مايو 2022 م واسالتقت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد اليوم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزوتوري، التي تزور مصر حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتكيف مع التغيرات المُناخية وتمويل المُناخ، وإمكانيات تقليل مخاطر الكوارث، إضافة إلى مناقشة استعدادات مصر لاستضافة الدورة الـ (27) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ في نوفمبر المقبل.// انتهى //19:32ت م0074