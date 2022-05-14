القاهرة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسالتقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي اليوم بالوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المُكَلّف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بتشاد الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم،الذي يزور مصر حاليًا.وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية،وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، فضلاً عن مناقشة إمكانيات زيادة التعاون العسكري والأمني بين البلدين.// انتهى //21:19ت م0079