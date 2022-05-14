عام / بدء تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدراس التعليم بنجران غداً
السبت 1443/10/13 هـ الموافق 2022/05/14 م واس
نجران 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واس
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اعتماد تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي في جميع المدارس الحكومية والأهلية التابعة لها ، بدءاً من يوم غدٍ.
وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أنه وفق آلية الدوام الصيفي سيكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف عند الساعة 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحاً، وفيما يتعلق بمدارس التوأمة للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين سوف يكون حضور الطلاب والطالبات للاصطفاف للفترة الأولى الساعة 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحاً، بينما سيكون بداية الاصطفاف للفترة الثانية الساعة 12:30 ظهراً، وبداية الحصة الأولى الساعة 12:45 ظهراً.
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