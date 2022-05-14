رياضي / الزمالك المصري يَتغلَّبُ على كيركوس الإثيوبي ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد
السبت 1443/10/13 هـ الموافق 2022/05/14 م واس
القاهرة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واس
تَغلَّبَ فريق الزمالك المصري لكرة اليد على فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة (54 - 31) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مدينة نيامي بالنيجر، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد.
وتأهل الزمالك بهذه النتيجة إلى الدور نصف النهائي؛ليواجه فريق فاب الكاميروني يوم الثلاثاء المقبل.
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21:54ت م
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