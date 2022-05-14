القاهرة 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واستَغلَّبَ فريق الزمالك المصري لكرة اليد على فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة (54 - 31) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مدينة نيامي بالنيجر، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد.وتأهل الزمالك بهذه النتيجة إلى الدور نصف النهائي؛ليواجه فريق فاب الكاميروني يوم الثلاثاء المقبل.// انتهى //21:54ت م0081