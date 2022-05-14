الرياض 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022 م واسحدَّدَ الاتحاد السعودي لكرة اليد موعد المباراة الأخيرة بين فريقي مضر والخليج في بطولة نخبة كبار اليد 2022م، التي تأجلت ‏بناء على قرار وزارة الرياضة بتعليق المنافسات الرياضية حتى يوم الاثنين القادم، إذْ تقرَّرَ أن تقام الأربعاء المقبل على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.ويتصدَّرُ فريق النور سلّم ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط، ويأتي الخليج والصفا في المركزين الثاني والثالث بـ 3 نقاط لكل منهما، ثم مضر في مؤخرة الترتيب بدون نقاط.يشار إلى أن فريقي مضر والصفا خرجا رسمياً من المنافسة على تحقيق اللقب، فيما يحتاج الخليج إلى الفوز في مباراته الأخيرة مع مضر ليتوج بطلاً للمسابقة، وفي حال فوز مضر أو تعادل فسيتوج فريق النور كبطل للمسابقة.// انتهى //22:08ت م0082