طرابلس 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022م واسالتقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح ، بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.وبحث الجانبان خلال اللقاء -وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم- المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.كما تناول اللقاء ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من الحكومة.// انتهى //22:50ت م0083