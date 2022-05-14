تونس 13 شوال 1443 هـ الموافق 14 مايو 2022م واسأنقذت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي 81 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من الغرق، على متن قارب بمحافظة مدنين.وأوضحت وزارة الدفاع التونسية اليوم في بيان أن المهاجرين أفادوا أنهم أبحروا من شواطئ أبو كماشة الليبية، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، مشيرا إلى تسليمهم إلى الجهات التونسية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //23:52ت م0086