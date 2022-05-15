جدة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واستوجت نجمة الجولف البلجيكية مانون دي روي، بلقب المنافسات الفردية في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق التي تستضيفها العاصمة بانكوك، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، تحت مظلة الجولة الأوروبية لجولف السيدات، والتي احتضنها ملعب النادي الريفي التايلاندي في الفترة من 12 - 14 مايو الجاري.ونجحت دي روي في انتزاع اللقب الفردي، بعد أن أنهت منافسات اليوم الأخير من البطولة بتسجيلها 6 ضربات تحت المعدل، حيث قدمت أداءً قوياً، وحافظت على مستواها؛ لتتمكن من التفوق على النجمة التايلاندية "باتي تافاتاناكيت"، ونخبة لاعبات الجولة الأوروبية للسيدات والقارة الآسيوية؛ لتحقق أول لقب لها خلال مسيرتها الاحترافية، وتحصل على أكبر حصة من مجموع جوائز المنافسات الفردية والبالغة (500) ألف دولار أمريكي.وأوضحت "دي روي" ، التي تُعد أول لاعبة بلجيكية تفوز بإحدى ألقاب الجولة الأوروبية للسيدات خلال 25 عاماً، أنها بدأت اللعب بقوة ونجحت في تسجيل ضربة بيردي في الحفرة الثانية ونجحت في تسجيل بعض الضربات الجيدة بعد بذل مجهود كبير، مشيرة أنها حققت نتائج جيدة أثناء مشاركاتها بسلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق، حيث كانت اختياراتها لأعضاء الفريق موفقة في المنافسات.يذكر أن منافسات الفرق كانت قد اختتمت أمس بفوز فريق اللاعبة الأسترالية ويتني هيلير، والتي تضم كلا من التايلاندية تشونلادا تشايانون، والفنلندية كريستا باكر واللاعب الهاوي باتانان أماتانون، حيث أنهوا المنافسات بتسجيلهم 5 ضربات تحت المعدل، منحتهم كأس البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائز منافسات الفرق البالغة 500,000 دولار.وتتجه سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق إلى المملكة المتحدة لتنطلق نُسخة البطولة في لندن بملعب نادي سنتوريون في سانت ألبانز في الفترة من 16 - 18 يونيو القادم، وتليها سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق في سوتوجراندي (في نادي لا ريزيرفا كلوب دي سوتوجراندي بين 18-20 أغسطس)، وسلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق في نيويورك (يتم تحديد الموقع لاحقاً بين 13-15 أكتوبر )، وسلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق في جدة (في ملعب ونادي رويال جرينز بين 9-11 نوفمبر).// انتهى //01:05ت م0002