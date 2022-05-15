القاهرة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واستعادل فريق الأهلي المصري أمام مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس بالجزائر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .وتأهل الأهلي بهذه النتيجة إلى الدور النهائي للبطولة القارية، ليواجه الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة، قد انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد، ليصعد الأهلي إلى المباراة النهائية بمجموع المباراتين (6 - 2).//انتهى//01:12ت م0004