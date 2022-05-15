إسلام آباد 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اجتماع القيادة السياسية الباكستانية لاتخاذ قرارات حاسمة حول التعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة ضمن شروط صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم اقتصادي جديد من الصندوق.واهتمت في سياق متابعتها للتحقيق الجاري في التفجير الذي وقع قبل يومين في مدينة كراتشي، حيث كشفت التحقيقات تورط أكثر من منظمة إرهابية في تنفيذه ما يدل على تكاتف تلك المنظمات لتكثيف نشاطها الإرهابي في باكستان.ونقلت صحف إسلام آباد انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للراحل الشيخ خليفة بن زايد - رحمه الله - وذلك بعد انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة.وتناقلت مخاوف خبراء البيئة من استمرار موجة الحر المسيطرة على باكستان لعدة أيام، وانعكاساتها السلبية على النشاط العام في البلاد، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة.وتناولت صحف الأحد اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة بين قوات نظام طالبان وبين ما تعرف بالمقاومة الوطنية في المناطق الشمالية من أفغانستان، وسقوط عشرة قتلى جراء إطلاق نار بمتجر في ولاية نيويورك الأمريكية، وتدشين الصين حملة تعقيم ضخمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.// انتهى //08:24ت م0011