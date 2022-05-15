الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للإسكواش عن فتح باب المشاركة في بطولة المملكة المفتوحة خلال الفترة من 19 - 21 من مايو الجاري.وتقام البطولة على ملاعب نادي الرياض بمشاركة عدد من اللاعبين المسجلين في الأندية واللاعبين الهواة.وتأتي البطولة في ظل حرص اتحاد الإسكواش على نشر اللعبة بين المهتمين وزيادة عدد الممارسين لها.// انتهى //08:51ت م0013