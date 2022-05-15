المدينة المنورة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسينفّذ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" جولات ميدانية على محافظات منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع فروع الكليات التقنية بالمحافظات.وتهدف الجولات إلى التعريف ببرامج صندوق تنمية الموارد البشرية, وتنفيذ حلقات الإرشاد المهني وتسجيل الباحثين عن عمل من أبناء وبنات محافظات المنطقة, وتعريفهم بآلية الاستفادة من خدمات "هدف" المقدمة لهم.وتشمل الجولات محافظات خيبر والعلا والعيص وينبع وبدر والمهد والحناكية, بواسطة فرع متنقّل مجهّز بكافة المتطلبات التقنية والكوادر البشرية, وتستمر حتى الأربعاء المقبل.// انتهى //08:51ت م0014