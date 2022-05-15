رام الله 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريح رئيس دولة فلسطين محمود عباس في الذكرى الـ74 للنكبة ، التي أكد فيها أن الصمود على الأرض والتمسك بها والبقاء عليها، مهما بلغت الصعاب والتعقيدات وجرائم الاحتلال الوحشية، هو الرد الأمثل على النكبة، وعلى عقلية التطهير العرقي والاستيطان والتهويد.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث استشهد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابة تعرض لها داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.وأولت صحف الأحد اهتمامًا بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.ونشرت إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية دعوات الجمعيات الاستيطانية، وما يسمى اتحاد منظمات جبل الهيكل لاقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى وباحاته غدًا، بهدف حشد أوسع مشاركة في تلك الاقتحامات في فترتي الصباح ومنتصف النهار.ولفتت صحف فلسطين النظر إلى إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشاب المقدسي فرج دبش على هدم منزله في قرية صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة.// انتهى //08:54ت م0015