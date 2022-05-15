عرعر 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساختتمت أمس فعاليات الرياضة والأسرة في مدينة عرعر، التي تنظمها جمعية لياقة الرياضية، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة عدة، في حديقة حي الجوهرة بعرعر.واشتمل البرنامج الذي استمر أربعة أيام على عدد من الفعاليات وأركان توعوية منها ركن المسرح وركن الأنشطة الرياضية، وركن الملعب النسائي وركن الطفل، والركن الصحي المتضمن قياس وفحص السكر والتمكين المجتمعي وعربة التبرع بالدم وركن تقديم اللقاحات والتوعية الصحية.وتهدف الفعاليات إلى توعية وتثقيف أفراد المجتمع لممارسة الرياضة لتصبح نمط حياة، وإشراك جميع أفراد الأسرة بممارسة الرياضة الجماعية، وتوفير بيئة رياضية ممزوجة بالترفيه والمرح .// انتهى //09:05ت م0016