الخليل 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة أسرى محررين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، واعتقلت كلا من: نديم إبراهيم صبارنة، وعيسى علي عوض، ومحمد علي عوض، وأنور يوسف عوض، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله عثمان أعبيدو، عقب دهم منزله في منطقة خلة مناع جنوب الخليل.من جهة أخرى, اقتحم عشرات من المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوساً تلمودية في باحاته.// انتهى //09:47ت م0018