الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (35) موقعاً حول المملكة, ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مدرسة عثمان بن عفان بمحافظة قلوة، ومتوسطة الرازي بمحافظة بالجرشي، ومتوسطة بلخزمر بمحافظة المندق لمدة يومين لكل موقع، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في مدرسة فاطمة بنت أوس بمحافظة بالجرشي لمدة ثلاثة أيام، وفي مجمع الشعراء للبنات بمركز الشعراء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مستشفى المخواة العام لمدة يومين، وللرجال في متوسطة حوالة بمحافظة بالجرشي لمدة ثلاثة أيام، وفي متوسطة الجوفاء بمحافظة المندق لمدة يومين، وللنساء في مدرسة عائشة بنت طلح بقرن ظبي لمدة يوم، وتختتم جدول زياراتها يوم الأربعاء بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مقر إدارة التعليم بمنطقة الباحة لمدة يومين.وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مقر أمانة منطقة عسير ومركز خيبر الجنوب بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في ثانوية المنيظر للبنات بمحافظة المجاردة لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال والنساء في محافظة بارق ومستشفى تنومة العام لمدة يوم لكل منهما، بينما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مركز شفاء بلقرن، وللنساء في مجمع سبت تنومة بالنماص لمدة يومين لكل منهما، ويوم الأربعاء للرجال في فرع جامعة الملك خالد بتنومه لمدة يومين، وتختتم جدول زياراتها يوم الخميس بتقديم الخدمة في مركز الواديين بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم.فيما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم خدماتها للرجال في محافظة بحرة لمدة يومين، ومركز قيا لمدة يوم، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء في محافظة بحرة لمدة ثلاثة أيام.وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للرجال بمقر محافظة خباش لمدة أسبوع، وللنساء في مقر جامعة نجران لمدة يوم، ويوم الأربعاء في محافظة خباش لمدة يومين.وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة يوم غد الاثنين بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز نبط بمحافظة ينبع لمدة يومين، ويوم الأربعاء في فرع جامعة طيبة بمحافظة بدر لمدة يوم واحدِ.وفي منطقة الرياض تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مركز الجمش، ويوم الثلاثاء في مركز البجادية التابعة لمحافظة الدوادمي لمدة يومين لكل منهما.وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك خدماتها اليوم للنساء في الابتدائية الواحدة والعشرين لمدة ثلاثة أيام، ومدرسة علماء الغد الثانوية لمدة يومين.كما تقدم الوحدات المتنقلة في منطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز مدرج لمدة أسبوع، وفي منطقة جازان تقدم الخدمة في فرع وزارة الخدمة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة في منطقة الجوف للرجال والنساء في مقر مركز الأضارع لمدة يومين.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //10:37ت م0020