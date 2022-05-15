القاهرة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا للبلاد، مشيرة إلى زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إلى مدينة أبو ظبي لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.ولفتت الانتباه إلى مباحثات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي أمس مع وزير الدفاع الوطني التشادي الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم، التي تناولت تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في أفريقيا.وواكبت صحف الأحد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة تنديد مجلس الأمن الدولي بشدة بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.وسلطت الضوء على إعلان الشرطة الوطنية الصومالية أمس عن فرضها حظرًا للتجول بالعاصمة مقديشو حتى بعد غدٍ، وذلك مع انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة غدًا.// انتهى //10:39ت م0021