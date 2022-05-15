الرياض 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسوقع مركز التدريب العدلي اتفاقية مع المكتبة الرقمية السعودية، لتوفير مصادر المعلومات لنحو 60 ألف متدرب سنوياً، يمكنهم الاستفادة من مصادر المعرفة القانونية للمتدربين من أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين وجميع الوظائف والمهن العدلية.وأوضح المشرف العام على المكتبة الدكتور سليمان بن إبراهيم الرياعي، أن الاتفاقية ستتيح للمركز الاستفادة من مصادر معرفية عالمية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتاً النظر إلى أن استفادة المركز من خدمات المكتبة الرقمية سيسهم أيضاً في تجويد المنتجات التدريبية للمركز، وتحسين كفاءة مخرجات التدريب وفق أبرز الممارسات والمعايير العالمية.وأضاف أن الاتفاقية ستمكن أعضاء هيئة التدريب والمدربين المتعاونين مع المركز من استخدام خدمات وقواعد البيانات بالمكتبة للاستزادة المعرفية، وتسهيل انضمام متدربي المركز للمكتبة الرقمية واستثمار خدماتها العلمية والبحثية في أداء مهامهم التدريبية، إلى جانب استثمار إمكانات المكتبة الرقمية في بناء المحتويات التدريبية من خلال المصادر المتاحة بالمكتبة.وثمن الدكتور الرياعي لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ولمعالي نائب الوزير للبحث العلمي والابتكار الدكتور محمد السديري، ما يقدمانه من دعم للمكتبة الرقمية، لتحقيق أهدافها الوطنية وتعزيز مستهدفات رؤية 2030، وأن تكون مصدراً ثرياً للمعلومات والمعرفة تستفيد منها كل القطاعات التعليمية والتدريبية والبحثية بالمملكة.من جانبه، بين مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس بن محمد القرني، أن هذه الاتفاقية وبتوجيه من معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعد إضافة نوعية لمنظومة التدريب العدلي، في نطاق سعي الوزارة ممثلة بالمركز للنهوض بالقدرات البشرية في المنظومة العدلية بما يحقق هدف المركز الإستراتيجي المتمثل في الارتقاء بجودة الممارسات والمخرجات التدريبية وتعزيز موثوقيتها.وأشار الدكتور القرني إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون بين المركز والمؤسسات المختلفة بهدف تحقيق التعاون المثمر وتكاتف الجهود ودفع عجلة التقدم في مجالي التعليم والتدريب القانوني.// انتهى //11:01ت م0024