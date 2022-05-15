سكاكا 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بدخول جامعة الجوف لتصنيف التايمز لتأثير الجامعات العالمية، نظير تحقيقها تصنيفًا متقدمًا في عددٍ من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وفقاً لأهداف ومعايير منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs ، حيث صنفت الجامعة في المرتبة الـ 401 - 600 عالميًا في منافسة ضمّت 2400 مؤسسة تعليمية حول العالم.جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير فيصل بن نواف في مكتبه اليوم, رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع، يرافقه وكلاء الجامعة، حيث هنأ سموه منسوبي الجامعة على دخول التصنيف.من جانبه أكد الدكتور الشايع أنّ هذا التصنيف يأتي انعكاسًا للجهود التي تبذلها الجامعة لتعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل القيادة الرشيدة –أيدها الله–، والمتابعة المستمرة من سمو أمير المنطقة.فيما تسلّم سمو أمير الجوف تقريرًا عن مشاركة الجامعة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، والذي أقيم مؤخراً في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 262 جهة من 24 دولة حول العالم.// انتهى //11:06ت م0026