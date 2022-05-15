تونس 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، فحوى لقاء رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالنيابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت التي أكدت على أهمية اتخاذ خطوات لتعزيز الحكم الديمقراطي وتنفيذ مسار إصلاح سياسي واقتصادي تشاركي بتونس.والقت صحف الأحد الضوء على دعوة وزراء خارجية مجموعة السبع إلى الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا، والامتناع عن استخدامه كأداة للمواجهة السياسية، مؤكدين في بيان صادر بختام اجتماعهم، بمدينة فانجلز الألمانية أمس على ضرورة تحديد سريع للإطار القانوني لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن، وحثوا جميع الأطراف إلى الكف عن العنف والمحافظة على وحدة ليبيا ومؤسساتها.وتناقلت إعلان أحد المرشحين المسجلين في الانتخابات الرئاسية الصومالية وهو عبدالكريم حسين جوليد انسحابه من الانتخابات لصالح المرشح عبدالرحمن عبد الشكور وارسامي، مشيرة إلى أن 39 مرشحاً تقدموا للفوز في الانتخابات الرئاسية في الصومال المزمع تنظيمها غداً.// انتهى //11:09ت م0027