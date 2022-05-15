الباحة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأعلنت إدارة تجربة العميل في أمانة منطقة الباحة بالشراكة مع الوكالة المساعدة لتجربة العميل وخدمات العملاء ووكالة التحول الرقمي والمدن الذكية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق نظام طلبات الخدمة البلدية التي تمكن المستفيدين من التقديم على طلب الخدمة بشكل إلكتروني وبطريقة سهلة وميسرة, وذلك بتقديم طلب خدمة بلدية كانت تبدأ بتوجه المستفيد إلى البلدية لرفع الطلب ويتم تسجيل الطلب ورقيًا, وحاليًا تمكن خدمة "طلب خدمة بلدية" المستفيد من رفع الطلبات بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الأمانة أو البلدية.وأكدت أمانة الباحة أن خدمة "طلب خدمة بلدية " للمواطنين الذين يرغبون بتقديم طلباتهم ورغباتهم على المنصة وتطبيق بلدي ومراكز التواصل كطلب إنارة وسفلتة الطرق ورصف الشوارع ليتم التعامل مع الطلب برفعهِ من إحدى منصات التقديم المتاحة بحيث يحتوي الطلب على البيانات اللازمة كالموقع والتصنيف ووصف الطلب، ثم يتوجه الطلب إلى الإدارة المعنية حسب إعداد الأمانة ثم يتم اعتماد الطلب وتوجيه المراقبين والمقاولين المختصين للمعالجة، أو يتم إسناد الطلب إلى سلة المشاريع المستقبلية حتى تتمكن الأمانة من معالجة الطلب مع تحديد الفترة المتوقعة للعمل على الطلب أو رفضه أو إغلاقه في النظام.وأوضح أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط أن التحسينات المطلقة على نظام علاقات العملاء وخدمتهم بعد إطلاق نظام خدمة طلب بلدية ستمكن المشرفين على البلديات في نظام علاقات العملاء (CRM) من تحويل البلاغات إلى طلب في حال كان التصنيف خاطئ، بالإضافة إلى توفير خاصية الخريطة التفاعلية لعرض الطلبات على الخريطة حسب الموقع الذي يتم اختياره, كما أُضيفت خاصية الإدارة المركزية المختصة للتأكد من الطلبات وتصنيفها وإسنادها، وخاصية المشاريع المستقبلية للطلبات وإمكانية تحديد أولوية الطلبات لكل طلب بناءً على مدى أهميته والحاجة إلى سرعة معالجته.// انتهى //11:14ت م0028