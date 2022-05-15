القاهرة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسيعقد البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بعنوان "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، واتحادات الصناعات والغرف التجارية العربية.وسيناقش المنتدى على مدى 3 أيام واقع منطقة التجارة الحُرة العربية، والتجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتجارب العربية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخلًا أساسيًا لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية.وسيبحث المنتدى المستجدات والتطورات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.// انتهى //11:15ت م0029