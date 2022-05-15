مكة المكرمة 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واستنظم جامعة أم القرى يوم الأربعاء المقبل المؤتمر الدَّولي: "الطُرُق الحديثة لرفع الكفاءة والجودة في خدمات طب الأسنان"، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابديَّة، برعاية صاحب السُّمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكَّة المكرَّمة.وأوضحت عميدة كلية طب الأسنان بجامعة أُمّ القُرى الدكتورة مشاعل القحطاني أن المؤتمر يأتي مواكبًا للتوجهات الوطنيَّة في تطوير وتحسين تجربة المريض في القطاع الصحي، وخدمات الرعاية الصحية بالمملكة، من خلال صقل مهارات الطَّلبة وإكسابهم خبرات علميَّة أساسها دمج الطَّلبة مع أطباء وخبراء متخصصين ضمن ملتقيات ومؤتمرات تشارك بها العديد من القطاعات ذات العلاقة، كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة جودة الخدمات المقدمة بأحدث الوسائل وأجودها اقتصاديًّا؛ مشيرة إلى دور المؤتمر في إيجاد فرص استثمارية واعدة في هذا المجال.ويتضمن المؤتمر 4 جلسات علمية تناقش 12 محورًا على مدار يومين، بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين في مجالات تطوير العلوم الصحية وطب الأسنان من داخل المملكة وخارجها، كما يتضمن 63 ورقة بحثيَّة، و6 ورش عمل، والعديد من العروض المتخصصة في طب الأسنان وعلوم الطب المساندة.ويسهم المؤتمر في دعم الباحثين والمتخصصين ويعزِّز من دورهم بمشاركة شركاء رئيسيّين في مجال الصحة، مثل: هيئة التخصصات الصحية، ووزارة الصِّحة، ومنظمة الأبحاث العالمية، إضافة إلى إقامته معرضًا يحتضن أبحاثًا علميَّة وخدمات حديثة في هذا المجال، مقدمة من طلاب وطالبات طبّ الأسنان وأعضاء هيئة التدريس والأطباء في القطاعين العام والخاص للمزيد من المعلومات والتَّسجيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر: https://uqu.edu.sa/dentistry/116096// انتهى //11:16ت م0030