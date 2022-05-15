الدمام 14 شوال 1443هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية، أسماء لجان التحكيم في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والنص غير المنفذ، للدورة الـ8، التي تنطلق في 2 يونيو المقبل إلى 9 يونيو، وذلك بتنظيم جمعية السينما وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.وتتضمن لجان التحكيم عدداً من الأكاديميين والفنانين الخليجيين والعرب والأجانب.// انتهى //11:28ت م0031