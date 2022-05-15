ثقافي / مهرجان أفلام السعودية يعلن لجان تحكيم الأفلام والسيناريو
الأحد 1443/10/14 هـ الموافق 2022/05/15 م واس
الدمام 14 شوال 1443هـ الموافق 15 مايو 2022 م واس
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية، أسماء لجان التحكيم في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والنص غير المنفذ، للدورة الـ8، التي تنطلق في 2 يونيو المقبل إلى 9 يونيو، وذلك بتنظيم جمعية السينما وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.
وتتضمن لجان التحكيم عدداً من الأكاديميين والفنانين الخليجيين والعرب والأجانب.
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11:28ت م
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