بكين 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022 م واسارتفعت حصة اليوان الصيني في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.وأوضح بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم وفقًا لوكالة (شينخوا) الصينية، أن الحصة ارتفعت من 10.92 في المئة إلى 12.28 في المئة، مبينًا أن الصين ستواصل دفع إصلاح وانفتاح السوق المالية، من أجل خلق بيئة أفضل للمستثمرين الخارجيين.وأفاد البنك أن سلة حقوق السحب الخاصة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس القادم.وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مكمل للاحتياطيات الرسمية لأعضاء صندوق النقد الدولي، والتي يمكن استبدالها بين الحكومات بعملات قابلة للاستخدام بحرية في أوقات الحاجة.وكان صندوق النقد الدولي قد أدرج اليوان في سلته لحقوق السحب الخاصة كعملة خامسة في عام 2016، إلى جانب الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.ويحتل اليوان الصيني في الوقت الحاضر المرتبة الثالثة من حيث الثقل في سلة حقوق السحب الخاصة، بعد الدولار الأمريكي واليورو.// انتهى //11:30ت م0032